Havan/Reprodução

Uma carreta da Havan teve parte da carga furtada na manhã desta quinta-feira, 15, na rodovia Régis Bittencourt, enquanto seguia para a megaloja da empresa em Sumaré (SP). O crime ocorreu em um trecho de serra no estado de São Paulo, onde o trânsito estava lento.

Os criminosos aproveitaram a baixa velocidade dos veículos para arrombar o lacre de segurança do caminhão e abrir o baú, furtando parte dos produtos transportados. A ação ocorreu à luz do dia. A Havan informou que registrou a ocorrência e colabora com as autoridades na investigação do caso.

“O Brasil perdeu o rumo e estamos cada vez pior. A criminalidade só aumenta, e os bandidos estão cada vez mais destemidos, porque têm a certeza da impunidade. Todos os dias somos assaltados nas nossas lojas e agora até nas rodovias”, disse o empresário Luciano Hang.

“Com tanta falta de segurança, o Brasil se torna um país cada vez mais caro para empreender. Esses custos acabam sendo repassados. Isso é o famoso Custo Brasil. E no final todos nós pagamos a conta", finaliza.

Confira o vídeo da carga da Havan furtada: