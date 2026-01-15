Carreta da Havan tem carga furtada em rodovia de SP enquanto seguia para megaloja
Caso aconteceu na rodovia Régis Bittencourt
Uma carreta da Havan teve parte da carga furtada na manhã desta quinta-feira, 15, na rodovia Régis Bittencourt, enquanto seguia para a megaloja da empresa em Sumaré (SP). O crime ocorreu em um trecho de serra no estado de São Paulo, onde o trânsito estava lento.
Os criminosos aproveitaram a baixa velocidade dos veículos para arrombar o lacre de segurança do caminhão e abrir o baú, furtando parte dos produtos transportados. A ação ocorreu à luz do dia. A Havan informou que registrou a ocorrência e colabora com as autoridades na investigação do caso.
“O Brasil perdeu o rumo e estamos cada vez pior. A criminalidade só aumenta, e os bandidos estão cada vez mais destemidos, porque têm a certeza da impunidade. Todos os dias somos assaltados nas nossas lojas e agora até nas rodovias”, disse o empresário Luciano Hang.