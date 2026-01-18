Carro capota no bairro Lageado Alto, em Guabiruba, e motorista fica inconsciente
Vítima foi encaminhada ao hospital
Um carro capotou no bairro Lageado Alto, em Guabiruba, neste domingo, 18.
A motorista, uma mulher, ficou inconsciente e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A vítima foi encaminhada ao hospital.
De acordo com uma testemunha, a mulher praticava ioga na região e, depois, foi a uma cachoeira.
Na saída, acabou avançando com o carro sobre um barranco e capotou.
O local do acidente fica a 1,6 quilômetro da igreja do bairro.