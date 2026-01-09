Carro em alta velocidade capota e mata motorista de caminhão na BR-101, em Balneário Camboriú

Vitor Souza/Arquivo O Município

O motorista de um caminhão morreu na noite desta quinta-feira, 8, em um acidente na BR-101, em Balneário Camboriú. Ele tinha 53 anos. O veículo foi atingido por um Audi em alta velocidade, que capotou.

No carro, havia quatro jovens, entre 17 e 26 anos, todos homens. O motorista tem 19 anos. Eles tiveram lesões leves. O carro tem placas de Balneário Camboriú, e o caminhão, de Biguaçu, na Grande Florianópolis.

Segundo a Arteris, concessionária da rodovia, o veículo estava em alta velocidade, quando o motorista perdeu o controle e capotou. O carro passou pelo canteiro e atingiu frontalmente o caminhão.

