Carro invade área em obras e motorista fica preso às ferragens, em Gaspar

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um motorista ficou ferido após colidir o carro em uma área em obras na noite desta quarta-feira, 14, no bairro Coloninha, em Gaspar. O acidente aconteceu por volta de 19h50.

Os bombeiros foram até o local e localizaram o condutor do veículo preso às ferragens. O Samu também atendeu a ocorrência.

Segundo informações apuradas pelos bombeiros no local, o veículo, um Honda Fit, transitava no sentido contrário da via quando colidiu contra o tapume metálico que isolava uma obra. Ele parou após subir sobre uma pilha de madeiras e colidir contra a parede da edificação em construção.

O condutor relatou não se recordar do ocorrido. Após a estabilização do veículo e adoção de medidas de segurança, os bombeiros realizaram a extração da vítima pelo porta-malas. Para a realização da manobra, ele imobilizado em maca, com uso de colar cervical.

Após a remoção, ele foi avaliado pela equipe do Samu e conduzido ao Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Gaspar.

O local permaneceu sob os cuidados do responsável pela obra, que aguardou a chegada da guarnição da Polícia Militar para as providências cabíveis.