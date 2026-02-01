Casal é levado ao hospital após caminhonete colidir com poste em Brusque
Acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 1º
Uma mulher de 52 anos colidiu uma caminhonete com um poste na madrugada deste domingo, 1º, no bairro Azambuja, em Brusque. Ela e um homem de 50 anos, que estava no banco do carona, foram levados ao Hospital Azambuja.
O acidente aconteceu por volta de 4h50, na rua Azambuja. A condutora conduzia uma Mitsubish L200.
O Corpo de Bombeiros informou que o homem foi encontrado deitado na calçada e consciente. Ele relatou que havia saído sozinho da caminhonete, e apresentava dor no ombro e nas costas.
Já a mulher, que informou ser a condutora, apresentava edema no polegar e nas mãos, com dor acentuada na direita. Ela também foi conduzida ao hospital.
Após o atendimentos dos bombeiros, local ficou a cuidado da Polícia Militar.