Chuvas no começo de 2026 causaram diversos deslizamentos em Brusque

Foto: Prefeitura de Brusque/Divulgação

Nos primeiros dias de 2026, a Defesa Civil de Brusque contabilizou 47 ocorrências relacionadas às chuvas típicas de verão que atingiram o município. A maior parte dos chamados foi motivada por deslizamentos e quedas de árvores.

Segundo a Defesa Civil, esse tipo de ocorrência é comum em períodos de chuva intensa, quando o solo fica encharcado e perde a capacidade de absorver a água.

O excesso de umidade provoca instabilidade em encostas e áreas inclinadas, favorecendo deslizamentos. Já a queda de árvores ocorre principalmente devido à combinação entre solo encharcado e ventos fortes. O bairro que mais registrou atendimentos foi o Primeiro de Maio.

“Boa parte dessas ocorrências está relacionada à tempestade que ocorreu entre 30 e 31 de dezembro. Vale ressaltar que esse número é específico das solicitações feitas pelos moradores, que entram em contato com a Defesa Civil para solicitar vistorias”, explica o coordenador da Defesa Civil, Edevilson Cugiki.

Além de quedas de árvores e deslizamentos, também foram registrados chamados para queda de muros, enxurradas, deslizamentos em vias públicas, residências em situação de vulnerabilidade, rompimento de tubulações, erosão de vias, entre outros.

O trabalho da Defesa Civil consiste em receber os chamados da população, realizar vistorias técnicas nos locais afetados, avaliar os riscos e orientar os moradores sobre medidas de segurança. Em situações mais graves, a equipe pode interditar áreas, acionar outros órgãos da prefeitura e acompanhar a necessidade de remoções preventivas.

Mesmo com o número elevado de atendimentos, o volume de ocorrências em 2026 é inferior ao registrado no início de 2025. No mesmo período do ano passado, foram contabilizadas 227 ocorrências em apenas um mês.

Qualquer alerta emitido pela Defesa Civil é divulgado pelos canais oficiais da Prefeitura de Brusque. Quem desejar receber os avisos diretamente no celular pode se cadastrar gratuitamente: basta enviar o CEP da sua região para o número 199. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.