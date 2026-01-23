Ciclista e motociclista são levados ao hospital após colisão em Brusque

Wendel Rudolfo/O Município

Um ciclista e um motociclista foram levados ao hospital após colisão na noite desta quinta-feira, 22, no bairro Jardim Maluche, em Brusque.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 20h20, na nova Beira Rio, em local com baixa luminosidade.

Wendel Rudolfo/O Município

Segundo apurado pela reportagem de O Município no local, os dois sofreram escoriações e foram levados para passar por avaliação médica no hospital.

Não houve testemunhas. A dinâmica do acidente não foi esclarecida.