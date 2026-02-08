Cliente conhecido em mercado de Brusque furta bicicleta de funcionário

Foto: Luiz Antonello/Arquivo O Município

O cliente de um mercado no bairro Poço Fundo, em Brusque, furtou a bicicleta de um dos funcionários, adolescente de 17 anos. O homem é conhecido no estabelecimento.

De acordo com o jovem, a bicicleta estava presa com cadeado, mas foi arrastada pelo homem de 51 anos.

Câmeras de segurança registraram o fato e a Polícia Militar foi acionada.

A PM localizou o homem, mas ele não estava com a bicicleta. Devido ao estado de embriaguez, os policiais não conseguiram dialogar com o homem, que é venezuelano.

No quarto do acusado, foi localizada a roupa utilizada no furto

A PM não divulgou em relatório da ocorrência se o homem foi encaminhado à delegacia, que é o procedimento padrão após atendimento de ocorrências policiais.