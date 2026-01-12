Colisão entre caminhões deixa um homem morto e bloqueia rodovia na Grande Florianópolis

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um acidente entre dois caminhões na madrugada desta segunda-feira, 12, deixou um homem morto e bloqueou a rodovia BR-282 no município de Águas Mornas, na Grande Florianópolis. A colisão foi registrada por volta de 3h50.

Um dos caminhões era uma betoneira, que carregava cimento. O outro tinha carga de verduras. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a rodovia foi bloqueada após os dois veículos tombarem.

O motorista que morreu conduzia a betoneira. Ele ficou preso às ferragens após a colisão. Os bombeiros precisaram realizar uma manobra complexa para retirá-lo da cabine e ele acabou não resistindo aos ferimentos.

Já o condutor do caminhão de verduras sofreu escoriações e foi levado ao Hospital Regional de Santo Amaro da Imperatriz pelo Samu.

A Polícia Científica e a Polícia Rodoviária Federal também compareceram à cena.