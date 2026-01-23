Colisão entre carro e moto deixa dois feridos na Beira Rio, em Brusque
Acidente mobilizou equipes de resgate na tarde desta sexta-feira, 23
Uma colisão entre um Ford Ecosport e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na tarde desta sexta-feira, 23, na avenida Bepe Rosa, a Beira Rio, no Centro de Brusque.
A ocorrência foi registrada por volta das 14h15 e mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.
De acordo com o relato do motorista do carro, colhido pela reportagem no local, veículos que seguiam pela Beira Rio pararam para permitir que ele acessasse a pista à esquerda.
Nesse momento, a motocicleta teria seguido pelo corredor entre os veículos e acabou colidindo na lateral do automóvel. Segundo ele, o motociclista não teria percebido que o trânsito havia parado para a manobra.
Com o impacto, o carro teve a parte frontal danificada.
Estado das vítimas
O condutor da motocicleta, de 28 anos, sofreu ferimentos leves e apresentava inchaço em um dos pés.
Já a passageira da moto, de 34 anos, foi atendida pelos bombeiros e imobilizada em maca rígida, com uso de colar cervical, devido às dores relatadas.
As equipes de resgate prestaram atendimento no local e organizaram o trânsito durante a ocorrência.
A Polícia Militar também acompanhou a situação.
Colaborou: Otávio Timm