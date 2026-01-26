Colisão entre carro e motocicleta deixa mulher ferida no rosto no Azambuja, em Brusque

Especial O Município

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma mulher ferida no fim da tarde desta segunda-feira, 26, na rua Azambuja, em Brusque.

A colisão ocorreu por volta das 17h26 e mobilizou equipes de atendimento de emergência.

Segundo testemunhas, o acidente envolveu uma Fiat Toro e uma motocicleta.

Segundo o chamado inicial do Corpo de Bombeiros, a vítima, uma mulher, sofreu ferimento corto-contuso na face e recebeu atendimento do Samu no local.

Até o momento, não há informações sobre a gravidade do estado de saúde.

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e entre

Ainda conforme relatos de quem presenciou a ocorrência, o trânsito ficou intenso na região durante o atendimento, com lentidão no fluxo de veículos.

As circunstâncias da colisão não foram detalhadas.