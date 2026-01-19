Ir para o conteúdo

Colisão frontal entre carro e caminhão mata grávida e dois filhos no Oeste de SC

Acidente ocorreu sob chuva intensa na SC-154

Otávio Timm
Foto: Reprodução | PMRv/Divulgação

Um grave acidente foi registrado por volta das 17h05 de sábado, 17, no km 33 da SC-154, em Passos Maia, no Oeste catarinense.

Um carro com seis ocupantes perdeu o controle na pista molhada, invadiu a contramão e colidiu de frente com um caminhão, resultando na morte de quatro pessoas e deixando três feridas.

O veículo era um Corsa Wind ocupado por Eliane Machado, de 25 anos, grávida, o marido dela, de 28, e os quatro filhos do casal, com idades entre 1 e 5 anos.

Um menino de 4 anos morreu no local. Eliane, uma bebê ainda não nascida e uma menina de 1 ano e 2 meses também não resistiram aos ferimentos.

O pai e outros dois filhos, um menino de 5 anos e uma menina de 2, foram hospitalizados e permaneciam em recuperação até o final da tarde de domingo, 18.

O motorista estava em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó.

Outros detalhes

O caminhão envolvido no acidente transportava apenas o motorista, de 43 anos, e um passageiro, de 57, ambos sem ferimentos. O teste do bafômetro realizado no motorista deu negativo para álcool no sangue, segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o helicóptero da Polícia Civil participaram do atendimento e do transporte das vítimas.

Nenhuma das crianças estava utilizando cadeirinha no momento da batida, de acordo com a PMRv e o Corpo de Bombeiros Militar.

Conforme apuração inicial da polícia, a forte chuva pode ter contribuído para que o carro trafegasse em velocidade incompatível com as condições da pista, provocando a perda de controle e a colisão frontal contra o caminhão.