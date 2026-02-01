Colombiano é sequestrado em condomínio de Camboriú e encontrado morto em carro incendiado horas depois
Suspeita é que grupo de quatro pessoas cometeu crime
Um homem de 34 anos natural da Colômbia foi encontrado morto em um carro incendiado em Camboriú neste domingo, 1º. Ele teria sido sequestrado em um condomínio no bairro Cedros durante a noite.
Testemunhas relataram à polícia que três homens e uma mulher sequestraram o colombiano, que morava no condomínio, e o colocaram dentro de um carro.
Horas depois, a PM recebeu um chamado para atender ocorrência de incêndio em veículo em área rural. No local, foi encontrado o mesmo veículo relatado pelas testemunhas. Havia um corpo carbonizado no porta-malas.
“O lapso temporal e as características dos envolvidos indicam que as ocorrências estão relacionadas”, afirma a polícia. Segundo a PM, o nome da vítima não consta em registros policiais.