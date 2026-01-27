Condutora de motoneta elétrica passa mal em Brusque e recebe atendimento da GTB

Foto: GTB/Divulgação

Agentes da Guarda de Trânsito de Brusque prestaram, na manhã desta terça-feira, 27, os primeiros socorros a uma condutora de uma motoneta elétrica que relatou mal-estar, com indícios de alteração na pressão arterial, na região da avenida Primeiro de Maio.

A ocorrência foi registrada nas proximidades da rotatória entre a avenida Primeiro de Maio e a rua Nova Trento.

Durante patrulhamento de rotina, os agentes foram abordados por populares e informados sobre a situação, iniciando imediatamente o atendimento inicial no local.

Após a avaliação preliminar, a equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsável pelo atendimento médico especializado.

Enquanto aguardavam a chegada da ambulância, que chegou minutos depois, os agentes permaneceram acompanhando a mulher, prestando apoio e garantindo a segurança da área.

A atuação seguiu os protocolos para situações emergenciais, com foco na preservação da integridade da pessoa atendida e na manutenção da fluidez do trânsito nas imediações da rotatória até a conclusão do atendimento médico.