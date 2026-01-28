Confronto com a PM termina com homem morto em Blumenau
Operação ocorreu em área conhecida pelo tráfico de drogas
Um confronto entre a Polícia Militar e um homem armado terminou com um suspeito morto no início da tarde desta quarta-feira, 28, em Blumenau.
A ocorrência foi registrada por volta das 12h, no local conhecido como Brooklin, no bairro Passo Manso, durante uma operação de rotina realizada por equipes da corporação.
Segundo a Polícia Militar, os policiais realizavam uma incursão a pé quando avistaram suspeitos em um ponto de venda de drogas.
Ao perceberem a presença policial e receberem voz de abordagem, os indivíduos fugiram em direção a uma área de mata.
Durante a tentativa de abordagem, um dos homens sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra os policiais.
Diante da ameaça à vida do agente de segurança, houve reação por parte da corporação, e o suspeito acabou sendo atingido, o que encerrou o confronto.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e constatou o óbito no local.
A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram na área para os procedimentos legais. No local, foram apreendidos uma arma de fogo, dinheiro em espécie e uma quantidade significativa de drogas já fracionadas para a venda.
De acordo com a Polícia Militar, o homem tinha 19 anos e possuía registros policiais por tentativa de homicídio contra agente de segurança pública, roubo e tráfico de drogas.
A corporação informou ainda que, nas últimas semanas, recebeu denúncias de que traficantes da região estariam utilizando armas de fogo para intimidar moradores.
No dia 13 de janeiro, durante apoio a uma ocorrência do Samu, policiais que prestavam auxílio também teriam sido recebidos a tiros no mesmo local.