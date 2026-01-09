Confusão em mercado de Ilhota acaba com homem morto e outro ferido por faca

F5 Ilhota

Uma confusão em um mercado deixou um homem morto e outro gravemente ferido na manhã desta quinta-feira, 8, em Ilhota. O caso aconteceu em um estabelecimento na rua Pedra da Lua, no bairro Pedra de Amolar.

As autoridades foram acionadas por volta de 8h30. O proprietário do local disse à Polícia Militar que um homem chegou ao local alterado, pedindo para chamar a polícia. O dono do estabelecimento tentou acalmá-lo, mas o homem permanecia com a mão na cintura fazendo menção de estar armado.

O proprietário relatou que não sabia se o homem portava arma ou faca. Com receio da situação, ele chamou seu irmão, que trabalha como vigilante e estava dormindo.

Quando o irmão chegou ao mercado, o homem perguntou se ele era policial e ele informou que não.

O homem, então, puxou uma faca da cintura e desferiu golpe contra o irmão do proprietário do mercado, ferindo-o no abdômen.

Após ser ferido, o irmão do proprietário efetuou dois disparos, que acabaram sendo fatais. Ele, então, começou a sentir muita dor e foi conduzido por vizinho ao hospital em Navegantes. No local dos fatos, não foi localizada a arma.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Ilhota (CBVI), o homem já estava sem vida quando a guarnição chegou ao local.

A Polícia Científica também foi acionada. Ele não portava documento de identificação.

