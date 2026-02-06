Construtor responsável por dezenas de obras em Brusque e região morre aos 88 anos

Foto: Arquivo pessoal

O construtor botuveraense Antônio Foppa morreu aos 88 anos na tarde de quarta-feira, 4 de fevereiro, no Hospital Santo Antônio, em Blumenau.

Morador do bairro Maluche, em Brusque, ele era casado há 66 anos e deixa três filhos, sete netos e cinco bisnetos.

Segundo apuração do jornal O Município, de origem italiana, Antônio Foppa era descendente de imigrantes cujos avós maternos e paternos chegaram ao Brasil em 1886.

Ao longo da vida, construiu trajetória no setor da construção civil e acompanhou de perto o crescimento urbano de Brusque e de outras cidades catarinenses.

Fundador da Construtora Foppa, criada nos anos 1980, o empresário atuou principalmente na construção de imóveis residenciais e edifícios.

Em vida, chegou a listar para os filhos, de memória, mais de 80 casas construídas por ele em municípios como Brusque, Florianópolis, Balneário Camboriú e região.

Notícias em tempo real. Entre agora no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e participe!

Entre os principais empreendimentos assinados por Antônio Foppa em Brusque estão o Edifício Fernanda Luize, na avenida Otto Renaux, o Edifício André Eduardo, na rua João Bauer, o Edifício Portinari, na rua Prefeito Germano Schaefer, e o Edifício Riocenter, na avenida Arno Carlos Gracher.

O velório ocorreu no Centro na manhã da quinta-feira, 5. O sepultamento ocorreu no mesmo dia, no Cemitério de Águas Claras.