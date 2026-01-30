Corpo de jovem desaparecido após afogamento é encontrado em praia de Itajaí

Foto: Reprodução | CBM-SC/Divulgação

O corpo de Wendel de Souza Oliveira, de 21 anos, foi encontrado na manhã de sexta-feira, 30, na faixa de areia da Praia de Cabeçudas, em Itajaí.

O jovem estava desaparecido desde quarta-feira, 28, após se afogar enquanto tomava banho de mar na região entre o Posto 3 e o Cadeirão da Praia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, as equipes se preparavam para retomar as buscas nas primeiras horas da manhã, conforme o planejamento definido no dia anterior.

Por volta das 6h, a corporação recebeu o alerta de que um possível corpo havia sido avistado na areia.

Ao chegar ao local, a equipe confirmou que se tratava do jovem procurado desde o início da ocorrência.

Após a constatação, foram adotados os procedimentos operacionais, com isolamento da área e acionamento da Polícia Militar e da Polícia Científica.

Wendel era natural do Rio de Janeiro e atuava como estagiário em uma rede de televisão. Ele estava em Itajaí passando alguns dias de férias, hospedado na casa de um tio.

A família chegou à cidade na quinta-feira, 29, para acompanhar de perto as buscas, que mobilizaram guarda-vidas, equipes de mergulho, moto aquática e apoio aéreo.