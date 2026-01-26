Foto: Vitor Souza/Arquivo O Município

O corpo de um homem foi encontrado em uma trilha nos arredores da cachoeira Lagoa Azul, em Guabiruba, na manhã desta segunda-feira, 26.

Por volta das 10h50, o Corpo de Bombeiros registrou uma ocorrência de “salvamento, busca resgate”.

Apesar de confirmar a localização de uma pessoa sem vida, os bombeiros não divulgaram detalhes sobre o caso até o fechamento da matéria.

A cachoeira fica na região do Parque Nacional da Serra do Itajaí, entre o Morro da Gueba e o Faxinal do Bepe.

A matéria pode ser atualizada a qualquer momento.