Corpo sem identificação é encontrado em estado de decomposição em rio de SC

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira, 5, no Rio Hipólito, nas proximidades da ponte que divide os municípios de Orleans e Pedras Grandes, no Sul de Santa Catarina.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, além das polícias Militar, Civil e Científica.

O Corpo de Bombeiros Militar de Orleans foi acionado por volta das 10h45 para atender a um chamado de encontro de corpo em água doce.

Para acessar o local, a guarnição caminhou cerca de 100 metros pela margem direita do rio.

No ponto indicado, os bombeiros localizaram o corpo de um homem adulto, de bruços, sobre pedras no interior do rio.

Segundo a corporação, o cadáver apresentava avançado estado de decomposição. A retirada foi feita a pé, utilizando as pedras e a própria margem como apoio.

A Polícia Militar já estava no local quando os bombeiros chegaram. A Polícia Civil acompanhou os trabalhos, e a Polícia Científica, junto com o Instituto Médico Legal, realizou o recolhimento do corpo e os procedimentos legais.

Mistério

Até o momento, a identidade da vítima é um mistério para as autoridades.

As circunstâncias e a causa da morte estão sendo apuradas.