CORREÇÃO – Bombeiros voltam atrás e dizem que corpo não foi encontrado em trilha em Guabiruba

Foto: Vitor Souza/Arquivo O Município

O Corpo de Bombeiros corrigiu a informação de que um corpo havia sido encontrado em uma trilha em Guabiruba na manhã desta segunda-feira, 26. As buscas por uma pessoa que está desaparecida na região da cachoeira Lagoa Azul seguem.

Por volta das 14h10, o comandante do Corpo de Bombeiros de Brusque, capitão Rafael de Faveri, que está de férias, informou à reportagem de O Município: “Recebi informação agora da equipe que está no local. A vítima ainda não foi localizada. Seguem as buscas”.

Pela manhã, o jornal O Município, ao ser informado pelos bombeiros que um corpo havia sido localizado na região, publicou a matéria “Corpo é encontrado em trilha em Guabiruba”, que agora foi corrigida.

Os bombeiros realizam buscas por uma pessoa que está desaparecida desde o final da tarde deste domingo, 25.

A cachoeira Lagoa Azul fica na região do Parque Nacional da Serra do Itajaí, entre o Morro da Gueba e o Faxinal do Bepe.