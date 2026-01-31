Criança de 7 anos morre após choque elétrico dentro de casa em Rio do Sul

O Município/Arquivo pessoal

Um menino de 7 anos morreu após sofrer um choque elétrico dentro da própria residência, em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí.

O caso foi registrado na tarde de sexta-feira, 30, no bairro Fundo Canoas. A criança foi encontrada já sem vida no interior do imóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h. No local, os socorristas encontraram o menino caído no chão da casa, com uma lesão compatível com queimadura na região do tórax.

De acordo com os bombeiros, próximo à vítima havia uma extensão elétrica sem revestimento de proteção.

Familiares relataram que o objeto pode ter provocado o choque elétrico.



As equipes tentaram realizar manobras de reanimação, mas não houve resposta. A morte foi confirmada ainda no local.

As circunstâncias do caso devem ser apuradas pelas autoridades competentes.