Criança de 7 anos morre após choque elétrico dentro de casa em Rio do Sul
Ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira, 30
Um menino de 7 anos morreu após sofrer um choque elétrico dentro da própria residência, em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí.
O caso foi registrado na tarde de sexta-feira, 30, no bairro Fundo Canoas. A criança foi encontrada já sem vida no interior do imóvel.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h. No local, os socorristas encontraram o menino caído no chão da casa, com uma lesão compatível com queimadura na região do tórax.
De acordo com os bombeiros, próximo à vítima havia uma extensão elétrica sem revestimento de proteção.
Familiares relataram que o objeto pode ter provocado o choque elétrico.
As equipes tentaram realizar manobras de reanimação, mas não houve resposta. A morte foi confirmada ainda no local.
As circunstâncias do caso devem ser apuradas pelas autoridades competentes.