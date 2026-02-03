Reprodução

Duas crianças ficaram presas dentro da lixeira de um prédio por cerca de dois minutos na tarde desta terça-feira, 3.

O caso ocorreu no bairro Limeira, em Brusque, e uma câmera de segurança registrou o momento.

No vídeo, é possível ver dois meninos entrando na lixeira de um prédio e fechando a porta pelo lado de dentro. Em seguida, eles não conseguem mais abrir a porta para sair.

Uma vizinha relatou que ouviu os gritos das crianças e batidas na porta pelo lado de dentro, e foi até o local para verificar o que estava acontecendo. Ela abriu a porta e prestou apoio aos meninos.

Veja a gravação: