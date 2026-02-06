“Deixa enorme legado”: família se despede de construtor com atuação marcante em Brusque, falecido aos 88 anos

Foto: Arquivo pessoal

A família e um amigo do construtor botuveraense Antônio Foppa, que morreu aos 88 anos na tarde de quarta-feira, 4, prestaram homenagens ao empresário em conversa com o jornal O Município nesta sexta-feira, 6. Morador do bairro Maluche, em Brusque, ele faleceu no Hospital Santo Antônio, em Blumenau.

Casado há 66 anos com Lídia, Antônio Foppa deixa três filhos, sete netos e cinco bisnetos. Ao longo da vida, construiu trajetória no setor da construção civil e acompanhou de perto o crescimento urbano de Brusque e da região.

Em nota, a família ressaltou os valores deixados pelo empresário.

“Ele deixa um enorme legado. Foi exemplo de trabalho, honestidade e dedicação, valores que transmitiu à família e a todos que com ele conviveram”.

Segundo os familiares, o construtor construiu ao lado da esposa uma família sólida e unida e teve atuação marcada pela ética, simplicidade e respeito ao próximo.

“A construtora foi responsável por obras que simbolizam seu espírito empreendedor, sua visão de futuro e o compromisso permanente com a qualidade e o desenvolvimento da cidade”.

Amigo da família, Carlos Machado recorda a convivência próxima com o empresário e destaca a postura solidária durante a enchente histórica que atingiu Brusque no início da década de 1980.

“Ele era meu vizinho e meu padrinho de crisma. Quando a minha casa ficou completamente submersa, a família dele nos acolheu até a chegada do resgate”.

Machado lembra que a residência de Antônio Foppa, de dois pisos, foi uma das poucas da rua que resistiram à força da água.

“Era uma família reservada, mas que fez diferença em Brusque e região. Ele merece uma homenagem”.

Histórico do empresário

Segundo apuração do jornal O Município, de origem italiana, Antônio Foppa era descendente de imigrantes cujos avós maternos e paternos chegaram ao Brasil em 1886.

Ao longo da vida, construiu trajetória no setor da construção civil e acompanhou de perto o crescimento urbano de Brusque e de outras cidades catarinenses.

Fundador da Construtora Foppa, criada nos anos 1980, o empresário atuou principalmente na construção de imóveis residenciais e edifícios.

Em vida, chegou a listar para os filhos, de memória, mais de 80 casas construídas por ele em municípios como Brusque, Florianópolis, Balneário Camboriú e região.

Entre os principais empreendimentos assinados por Antônio Foppa em Brusque estão o Edifício Fernanda Luize, na avenida Otto Renaux, o Edifício André Eduardo, na rua João Bauer, o Edifício Portinari, na rua Prefeito Germano Schaefer, e o Edifício Riocenter, na avenida Arno Carlos Gracher.

O velório ocorreu no Centro na manhã da quinta-feira, 5. O sepultamento ocorreu no mesmo dia, no Cemitério de Águas Claras.