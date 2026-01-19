Depoimento: o que disse o pai de adolescente desaparecida em SC e encontrada morta no RS

Fotos: Polícia Civil/Divulgação e Arquivo Pessoal

O homem preso suspeito de matar a filha, Isabela Miranda, de 17 anos, em Caraá (RS), prestou depoimento à Polícia Civil relatando como os fatos teriam ocorrido desde o sequestro até a morte da adolescente.

Ele foi detido em dezembro de 2025, um mês após ser condenado por estuprar a filha em Itajaí, Santa Catarina. O conteúdo do depoimento foi divulgado nesta segunda-feira, 19, pela Polícia Civil.

Segundo o depoimento, ele viajou até a casa da adolescente em Itajaí, com o objetivo de sequestrá-la junto com a mãe, alegando que queria esclarecer o processo que havia resultado em sua condenação.

Ao chegar à residência, o suspeito desistiu de levar a mulher porque ela havia saído para o trabalho, mas manteve o plano de levar a filha.

O homem contou que a adolescente teve as mãos amarradas e foi colocada no carro. Durante o trajeto para o Rio Grande do Sul, a jovem conseguiu abrir a porta do veículo e fugir, correndo para uma área de mata próxima à casa do pai, na cidade de pouco mais de sete mil habitantes.

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e entre

O que ele alega

Ainda conforme o relato, ele passou horas procurando pela filha e a encontrou caída em uma espécie de rua intermitente, em uma cavidade. Segundo o suspeito, ela já estava sem vida quando foi localizada.

Em desespero, ele teria colocado pedras sobre o corpo na tentativa de encobrir o local. A polícia confirmou que o posicionamento das pedras dificultava a visualização do corpo, evidenciando uma tentativa de ocultação.

O suspeito permanece à disposição da Justiça, e o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios de Itajaí, com apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Até o momento, ele responde pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. A Polícia Científica aguarda a conclusão dos laudos periciais para confirmar oficialmente as circunstâncias da morte da adolescente.