“Deus o quis ao lado dele”: familiares e amigos se despedem de empresário encontrado morto em Balneário Camboriú

Arquivo pessoal

Jhon Pool Pacheco, de 35 anos, foi encontrado morto na tarde de quinta-feira, 8, na orla da praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú. Ele estava desaparecido desde domingo, 4, após sofrer um acidente de jet ski no mar.

Empresário, Jhon era casado e pai de três filhos pequenos. Atleta, também se destacava como maratonista e praticante de jiu-jitsu.

Ele era sócio-proprietário do restaurante Ohana Sushi BC, que publicou uma nota de despedida nas redes sociais.

“Ele deixa lembranças, ensinamentos e um legado que seguirá vivo em cada detalhe do que somos e fazemos. Para sempre em nossos corações”, escreveu a equipe.

Durante os dias de buscas, a esposa de Jhon, Camila, utilizou as redes sociais para atualizar informações sobre o desaparecimento e pedir ajuda na divulgação, mobilizando voluntários. Após a confirmação da morte, ela compartilhou diversos vídeos do empresário com os filhos, em tom de despedida.

Amigos e familiares também prestaram homenagens nas redes sociais. “Ah, Jhon, é difícil acreditar. Fizemos de tudo para te encontrar com vida, mas Deus te quis ao lado dele”, escreveu uma amiga da família.

Em outra mensagem, uma amiga relatou a esperança das crianças durante os dias de busca.

“Alice dizia que sabia que o pai estava vivo e que logo o encontrariam. Thales perguntava quando o pai voltaria para casa. Todos queríamos o Jhon aqui, mas Deus o quis ao lado dele.”

O velório de Jhon Pool Pacheco ocorreu nesta sexta-feira, 9, no Cemitério Parque dos Crisântemos, em Itajaí. O sepultamento foi realizado às 8h30.

