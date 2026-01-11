Dez homens pulam muro de casa e morador é esfaqueado em São João Batista
Polícia relata possível motivação
Um homem foi esfaqueado na noite de sexta-feira, 9, no bairro Jardim São Paulo, em São João Batista.
Aproximadamente dez homens teriam pulado o muro da residência dele. Na sequência, iniciaram uma discussão.
A Polícia Militar trata o caso como tentativa de homicídio.
Após ser esfaqueada, a vítima foi conduzida ao Hospital Monsenhor José Locks.
Durante a invasão à casa, os homens quebraram também o vidro traseiro de um Corsa, que pertence à vítima.
De acordo com a polícia, a motivação do crime seria uma desavença pessoal entre o morador e alguns autores “envolvendo vínculos anteriores”, conforme divulgou a PM.