Dono de imóvel ameaça casal de inquilinos e acaba detido, em Brusque

Foto: Luiz Antonello/Arquivo O Município

O dono de um imóvel no bairro São Pedro, em Brusque, foi detido na noite desta quinta-feira, 5, suspeito de ameaçar um casal de inquilinos.

O homem de 56 anos teria utilizado uma faca para fazer a ameaça.

Segundo a Polícia Militar, a justificativa da ameaça era que o casal não pagava o aluguel. No entanto, as vítimas negaram falta de pagamento e disseram que as ameaças são quase diárias.

A PM afirma que o autor estava em estado de embriaguez e desacatou os policiais. Ele foi conduzido à delegacia e a faca foi apreendida.