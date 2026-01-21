Duas pessoas em situação de rua são internadas em abordagem social em Brusque; confira números da ação

Prefeitura de Brusque/Divulgação

A abordagem social da Prefeitura de Brusque na noite desta terça-feira, 20, resultou em duas internações. Ao todo, foram 16 abordagens a pessoas que vivem nas ruas da cidade.

As internações ocorrem no âmbito do programa de Internação Involuntária.

Os internados foram encaminhados ao Pronto Atendimento (PA) do Santa Terezinha para posterior condução a comunidades terapêuticas.

Outros três abordados foram levados para o Albergue municipal para passar a noite.

No dia seguinte, também seriam encaminhados para comunidades terapêuticas.

Durante a ação, as equipes da abordagem social se depararam com uma mulher em situação de rua que recebeu R$ 20 para fazer sexo com um homem. Ele é casado e possui residência fixa em Brusque.

Confira a ação em números

2 retornaram para casa

2 não eram pessoas em situação de rua

2 encaminhados ao PA para posterior internação

1 encaminhado ao hospital por problemas de saúde

3 encaminhados ao Albergue para posterior ida a comunidades terapêuticas

6 receberam orientação e recusaram atendimento

Total de abordagens: 16