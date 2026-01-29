Duas pessoas são detidas na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá

Fotos: Divulgação

Duas pessoas foram detidas em Botuverá na manhã desta quinta-feira, 29. Elas foram abordadas na rodovia Pedro Merizio (SC-486), em frente à Baterias Erbs.

Preliminarmente, o comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Pedro Machado, informa que a ocorrência é de "contrabando/descaminho".

Ele ressalta que a ação está em andamento e que, portanto, mais informações serão divulgadas ao longo do dia.

A ação chamou a atenção de quem passava pelo local, já que ocorreu em horário de pico no trânsito. Inúmeras fotos passaram a circular nas redes sociais.