Reprodução

O jornal O Município teve acesso, de forma exclusiva, a imagens que flagraram uma dupla de criminosos furtando baterias de uma torre de telefonia da operadora Vivo, no Centro de Brusque.

O crime ocorreu na terça-feira, 3, e foi registrado por uma câmera de segurança. Um dos suspeitos já foi identificado e localizado pela polícia no Paraná na quinta-feira, 5.

Segundo apurado pela reportagem, a dupla, que seria de fato do Paraná, já vinha atuando na região quando praticou o furto das baterias.

Após o registro da ocorrência, a Polícia Civil analisou informações em sistema analítico para identificar o veículo utilizado no crime.

Com base nos dados levantados, as equipes conseguiram identificar um dos envolvidos no Paraná. Com ele, foram encontrados alguns equipamentos, que já foram recuperados.

Notícias em tempo real. Entre agora no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e participe!

Detalhes sobre a forma como o suspeito foi localizado e informações sobre outros possíveis envolvidos devem ser divulgados pela Polícia Civil ao longo desta sexta-feira, 6.

A ação contou com apoio das forças policiais de Santa Catarina e do Paraná.

Assista ao vídeo

As imagens mostram dois homens invadindo o local após abrirem o portão. Eles estacionam o carro dentro do terreno e acessam um contêiner onde estavam as baterias entre outros equipamentos.

Em seguida, se revezam para retirar os equipamentos e os colocam no porta-malas e no banco traseiro do veículo. Por fim, fecham o portão e deixam o local de carro.