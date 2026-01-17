Dupla é presa com carro roubado na rodovia Ivo Silveira, em Brusque
Veículo havia sido roubado em outubro de 2025
Dois homens foram presos com um carro roubado na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, no fim da tarde desta sexta-feira, 16. A dupla foi abordada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) no bairro Volta Grande, por volta das 17h40. Uma criança de 1 ano e 6 meses também estava no veículo.
A equipe estava em operação quando avistou um Citroën C3 prata vindo de Gaspar para Brusque.
Ao consultar a placa do carro, os policiais constataram que havia registro de roubo em Barra do Sul, no dia 24 de outubro de 2025. Com essa informação, o veículo foi abordado.
Os dois homens, de 26 e 27 anos, foram presos e levados à delegacia. A criança também foi encaminhada à delegacia, acompanhada por uma conselheira tutelar.