Dupla é presa com carro roubado na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Foto: PMRv/Divulgação

Dois homens foram presos com um carro roubado na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, no fim da tarde desta sexta-feira, 16. A dupla foi abordada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) no bairro Volta Grande, por volta das 17h40. Uma criança de 1 ano e 6 meses também estava no veículo.

A equipe estava em operação quando avistou um Citroën C3 prata vindo de Gaspar para Brusque.

Ao consultar a placa do carro, os policiais constataram que havia registro de roubo em Barra do Sul, no dia 24 de outubro de 2025. Com essa informação, o veículo foi abordado.

Os dois homens, de 26 e 27 anos, foram presos e levados à delegacia. A criança também foi encaminhada à delegacia, acompanhada por uma conselheira tutelar.