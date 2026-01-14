Engavetamento entre quatro veículos ocorre no Souza Cruz, em Brusque

PMRv/Divulgação

Um engavetamento envolvendo quatro veículos ocorreu na manhã desta quarta-feira, 14, no bairro Souza Cruz, em Brusque. Apenas uma pessoa se feriu. O acidente aconteceu por volta das 9h30, e mobilizou a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Segundo o relatório da PMRv, um caminhão da Volkswagen, com placas de Biguaçu, seguia no sentido Botuverá–Brusque quando o motorista não percebeu a fila de veículos parada próxima à rotatória.

Ele acabou colidindo na traseira de um caminhão Ford Cargo, de Brusque, que foi projetado contra a traseira de um Ford Focus, também de Brusque. O carro , por sua vez, atingiu a traseira de uma Fiat Toro.

Com o impacto, os veículos tiveram danos principalmente na parte dianteira e traseira. A PMRv constatou que o caminhão da Volkswagen foi o responsável por causar o acidente.

Ainda conforme o relatório, uma pessoa teve ferimentos leves e outra saiu ilesa. Não houve registro de vítimas graves ou fatais. A pista permaneceu liberada durante o atendimento da ocorrência.

PMRv/Divulgação PMRv/Divulgação