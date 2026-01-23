Esposa divulga estado de saúde de homem gravemente ferido em acidente no Bateas, em Brusque

Foto: PMRv/Divulgação

O homem que ficou gravemente ferido em um acidente de moto no bairro Bateas, em Brusque, se recupera bem. Segundo a esposa, a expectativa é que ele receba alta no final do dia nesta sexta-feira, 23.

O acidente se trata de uma colisão frontal que aconteceu na rodovia Ivo Silveira (SC-108). A batida envolveu duas motos. O acidente ocorreu na noite de quarta-feira, 21.

Ele sofreu fratura exposta e quebrou três dedos da mão esquerda. Precisou passar por uma cirurgia na mão, que durou aproximadamente duas horas. Por isso, segue internado.

“Infelizmente, o local do acidente não possui muita iluminação. Sempre ocorrem acidentes, pois, por ser rodovia em área urbana, muitos animais ficam próximos e acabam atravessando. Assim, os condutores acabam se assustando”, afirma a esposa.