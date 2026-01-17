Estuprada pelo pai, adolescente que estava desaparecida em Itajaí é encontrada morta no RS

Fotos: Arquivo Pessoal e Polícia Civil/Divulgação

O corpo de Isabela Miranda, de 17 anos, foi encontrado em uma área de mata em Caraá (RS) na sexta-feira, 16. O pai dela, de 53 anos, havia sido preso em dezembro de 2025, suspeito de matá-la, um mês após ter sido condenado por estuprá-la, em Itajaí.

A jovem estava desaparecida desde 30 de novembro. A localização do corpo ocorreu por meio de uma ação da Delegacia de Homicídios de Itajaí, com apoio da Polícia Civil Gaúcha, dando continuidade à investigação conduzida pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de Itajaí.

O corpo foi encontrado próximo à casa do pai. No início da semana, após o cumprimento dos trâmites legais, a equipe da Delegacia de Homicídios se deslocou até o Mato Grosso do Sul para realizar a escolta do suspeito até o presídio de Itajaí. Ele ingressou na unidade prisional na quinta-feira, 15, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Científica foi acionada para confirmar oficialmente a identidade da vítima. O Colégio Salesiano, de Itajaí, divulgou nas redes sociais uma nota de pesar.

A instituição lamentou a morte de Izy, como a jovem era conhecida entre os amigos, e afirmou o “desejo de que a justiça seja feita”. Isabela era aluna do colégio desde 2015, quando ainda cursava os anos iniciais.

“Izy construiu aqui uma trajetória marcada pela presença serena, pelo olhar sensível e pela criatividade. Em 2025, concluiu o Ensino Médio e deixou sua marca em nossa comunidade educativa. No entanto, ela não pôde estar, junto aos amigos, nos últimos momentos dessa etapa tão esperada — a colação de grau, o baile, as despedidas — por ter sido vítima de uma tragédia e de uma violência difíceis de compreender e aceitar”, diz a escola.

“Que sua passagem não tenha sido em vão, que as memórias que deixou sigam vivas no coração dos amigos e que ela seja para sempre lembrada com amor. Que Dom Bosco e Maria Auxiliadora acolham Isabela e confortem o coração de seus familiares e de todos que a amam. Obrigado, Izy, por ter compartilhado sua vida conosco”, finaliza a nota.

Estupro

O desaparecimento da adolescente foi registrado em 30 de novembro, em Itajaí, onde ela morava com a mãe e o irmão. Segundo a investigação, o pai havia se mudado para o Rio Grande do Sul, mas foi visto em Itajaí no mesmo dia em que a filha desapareceu.

A jovem possuía medida protetiva contra ele, que havia sido condenado em novembro a 16 anos e quatro meses de prisão por estupro.

Diante das contradições encontradas no depoimento do suspeito, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária, que foi deferida pelo Judiciário. Os policiais foram até o endereço onde ele estaria morando, em Caraá (RS), mas constataram que ele havia fugido. Após troca de informações entre as forças de segurança, o homem foi localizado e preso em Maracaju (MS).