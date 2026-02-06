Ex-Flamengo é preso por crime sexual contra criança e exonerado de cargo público em SC

Memória Rubro Negra / Reprodução



O ex-atleta Leandro Machado, conhecido como “Leandro Piupiu”, foi preso após investigações que apuram um crime sexual contra uma menina de 12 anos, em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina.

Leandro teve passagem pelo futebol profissional, atuando por clubes como Flamengo, Internacional e Sport. Ele ocupava o cargo de secretário de Esportes da Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz, função da qual foi exonerado no sábado, 31, após o caso vir a público.

Segundo a denúncia, o investigado teria enviado imagens de nudez à adolescente e solicitado que ela enviasse fotos íntimas. Ele ainda teria pedido que a menina entrasse em um carro em determinado momento.

O celular de Leandro e da garota foram encaminhados para perícia.