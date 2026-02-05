Reprodução

Um vídeo que registrou uma mulher caindo em cima de uma ciclista ao reduzir a velocidade para observar um acidente está circulando na internet desde quarta-feira, 4. Em alguns portais, foi divulgado que o caso teria acontecido em Brusque, o que não é verdade.

O deputado estadual de Santa Catarina, Mário Motta, chegou a divulgar o vídeo como se o ocorrido tivesse sido em Brusque. No entanto, o caso aconteceu na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais.

O fato ocorreu na manhã de quarta-feira, 4, quando o trânsito seguia lentamente em razão de um acidente envolvendo uma ciclista. Uma mulher que estava em uma motocicleta reduziu a velocidade e se virou para observar a ocorrência. Nesse momento, ela se desequilibrou e caiu no local.

No registro, é possível ver que as pessoas que auxiliavam a ciclista tentam segurar a mulher que cai, com o objetivo de diminuir o impacto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ciclista envolvida, uma mulher de 68 anos, estava desorientada e apresentava ferimentos na cabeça e na perna esquerda. Mais detalhes sobre a dinâmica do acidente não foram divulgados.

Assista o vídeo: