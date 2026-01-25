Família procura mulher que desapareceu após sair para cachoeira em Botuverá
Polícia Militar divulgou um cartaz com uma foto dela
Uma mulher de 38 anos está desaparecida desde sábado, 24, após sair de casa informando que iria a uma cachoeira no município de Botuverá.
Trata-se de Francielli Regina Santos Ruschel, natural de Foz do Iguaçu, no Paraná. O caso foi registrado oficialmente neste domingo, 25, e mobiliza forças de segurança em Santa Catarina.
De acordo com o boletim de ocorrência, a comunicante Lorena Ferreira dos Santos, avó de Francielli, relatou que a neta deixou a residência por volta das 12h, dizendo que seguiria até uma cachoeira em Botuverá. Desde então, ela não retornou para casa e não fez mais contato com familiares.
Ainda conforme o registro policial, a família não soube informar qual seria a cachoeira exata nem o possível destino de Francielli após a saída.
A avó também informou às autoridades que a mulher é dependente química, o que aumentou a preocupação dos familiares diante do desaparecimento.
O caso foi formalizado como desaparecimento de pessoa e encaminhado para as providências cabíveis.
A Coordenadoria de Pessoas Desaparecidas da Polícia Militar de Santa Catarina divulgou cartaz com a foto de Francielli para auxiliar nas buscas.
Informações que possam contribuir para a localização de Francielli podem ser repassadas pelos telefones (48) 3229-6020, (48) 99156-8264 ou (48) 98843-3152. Em situações de emergência, a orientação é acionar o 190.