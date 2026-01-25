Ir para o conteúdo

Família procura mulher que desapareceu após sair para cachoeira em Botuverá

Polícia Militar divulgou um cartaz com uma foto dela

Otávio Timm
Botuverá
Foto: Polícia Militar/Divulgação

Uma mulher de 38 anos está desaparecida desde sábado, 24, após sair de casa informando que iria a uma cachoeira no município de Botuverá.

Trata-se de Francielli Regina Santos Ruschel, natural de Foz do Iguaçu, no Paraná. O caso foi registrado oficialmente neste domingo, 25, e mobiliza forças de segurança em Santa Catarina.

De acordo com o boletim de ocorrência, a comunicante Lorena Ferreira dos Santos, avó de Francielli, relatou que a neta deixou a residência por volta das 12h, dizendo que seguiria até uma cachoeira em Botuverá. Desde então, ela não retornou para casa e não fez mais contato com familiares.

Ainda conforme o registro policial, a família não soube informar qual seria a cachoeira exata nem o possível destino de Francielli após a saída.

A avó também informou às autoridades que a mulher é dependente química, o que aumentou a preocupação dos familiares diante do desaparecimento.

O caso foi formalizado como desaparecimento de pessoa e encaminhado para as providências cabíveis.

A Coordenadoria de Pessoas Desaparecidas da Polícia Militar de Santa Catarina divulgou cartaz com a foto de Francielli para auxiliar nas buscas.

Informações que possam contribuir para a localização de Francielli podem ser repassadas pelos telefones (48) 3229-6020, (48) 99156-8264 ou (48) 98843-3152. Em situações de emergência, a orientação é acionar o 190.