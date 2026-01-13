Mulher tem fratura em osso do braço após tropeçar em buraco na Beira Rio, em Brusque
Trecho contém rachaduras e ferros expostos
Uma moradora de Brusque relata que a mãe tropeçou em um buraco na calçada da Beira Rio, na altura do bairro Santa Terezinha, em Brusque, e fraturou um osso do braço na noite da quarta-feira, 7. Segundo o relato, a mãe foi levada ao Hospital Azambuja por pessoas que passavam pelo local, mas a fratura só foi confirmada por um ortopedista na manhã da quinta-feira, 8.
A mulher, que não quis se identificar, afirma que a mãe, de 48 anos, caminhava pela avenida por volta das 20h da quarta-feira, acompanhada do namorado, quando tropeçou em um buraco na calçada e caiu. Imagens enviadas ao jornal O Município mostram o trecho com rachaduras e ferros expostos.
“Ela caiu de cara no chão, ralou todo o rosto, principalmente o nariz. Ela deslocou o cotovelo e quebrou a ponta do rádio, um osso do cotovelo. Eles ligaram para o Samu, que fez muitas perguntas sobre a situação e acabou não indo”, afirma.
A mulher diz que o local possui pouca iluminação à noite e agradece à família que estava no local e ajudou a socorrer a mãe.
“Sorte que um homem que estava por ali tinha um carro. No hospital, o atendimento também foi um descaso sem fim. Ela fez vários raios-x, mas nada foi identificado na hora”, relata.
Ela conta que a mãe foi medicada com morfina. Como os exames do hospital não apontaram nenhuma fratura inicialmente, a mulher procurou um ortopedista, quando a fratura foi confirmada.