Filho embriagado ameaça mãe e quebra objetos dentro de casa em Brusque

Luiz Antonello/Arquivo O Município

Um filho embriagado ameaçou a mãe e quebrou objetos dentro de casa no bairro Steffen, em Brusque, na tarde desta quinta-feira, 15. Ele foi preso pela Polícia Militar.

A equipe foi acionada por volta das 13h15. Ao chegar à residência, a mãe, de 44 anos, informou que o filho, de 20 anos, estava embriagado e agressivo.

Ela relatou que ele a xingou e a ameaçou diversas vezes, além de quebrar alguns objetos dentro da casa.

Diante dos fatos, o homem foi preso pela equipe e conduzido à delegacia.