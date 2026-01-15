Filho embriagado ameaça mãe e quebra objetos dentro de casa em Brusque
Caso aconteceu no Steffen
Um filho embriagado ameaçou a mãe e quebrou objetos dentro de casa no bairro Steffen, em Brusque, na tarde desta quinta-feira, 15. Ele foi preso pela Polícia Militar.
A equipe foi acionada por volta das 13h15. Ao chegar à residência, a mãe, de 44 anos, informou que o filho, de 20 anos, estava embriagado e agressivo.
Ela relatou que ele a xingou e a ameaçou diversas vezes, além de quebrar alguns objetos dentro da casa.
Diante dos fatos, o homem foi preso pela equipe e conduzido à delegacia.