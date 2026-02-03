Conheça o golpe em que criminosos se passam por oficiais de Justiça no WhatsApp

O Município/Arquivo pessoal

O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região de Santa Catarina (TRT-SC) alerta a população para uma nova tentativa de golpe em que criminosos se passam por oficiais de justiça, utilizando o WhatsApp como meio de contato.

Embora os oficiais possam utilizar a ferramenta para contatar pessoas envolvidas em processos na Justiça do Trabalho, é importante observar alguns cuidados antes de responder a esse tipo de mensagem.

Comunicação verdadeira

As comunicações reais dos servidores e servidoras oficiais de justiça costumam trazer informações suficientes para que a pessoa compreenda o conteúdo sem precisar clicar em links desconhecidos.

Em geral, é possível observar alguns pontos como:

Identificação do oficial de justiça, com nome completo;

Indicação clara do processo, com número ou nome das partes envolvidas;

Mensagem objetiva, não genérica, explicando o motivo do contato.

O oficial de justiça Carlos Augusto Kindlein, por exemplo, costuma encaminhar documentos em formato PDF, como mandados ou intimações.

Esses documentos normalmente contêm QR Codes, que permitem conferir a autenticidade diretamente no site oficial do Tribunal.

Sinais de alerta

Por outro lado, as mensagens falsas podem mencionar supostas intimações, audiências ou processos judiciais, com o objetivo de induzir a vítima a clicar em links, fornecer dados pessoais ou confirmar informações de forma indevida.

Atenção redobrada:

Contas criadas recentemente no WhatsApp.

Mensagens genéricas, sem nome do oficial ou dados do processo;

Links que levam para páginas fora dos domínios oficiais do governo. Endereços legítimos costumam terminar em .jus.br ou .gov.br.

Vale lembrar que não existe um padrão único de comunicação utilizado pelos oficiais de justiça do TRT-SC, e as informações apresentadas e enviadas pelos oficiais possuem caráter apenas orientativo.

Em caso de dúvida

Se houver qualquer desconfiança, o cidadão pode entrar em contato diretamente com alguma unidade judicial pelos telefones e e-mails disponíveis no site do TRT-SC.

Por fim, caso não consiga confirmar a informação com a unidade, é possível ainda consultar diretamente a Ouvidoria.