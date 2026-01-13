Reprodução

Um grupo de 14 jovens furtou 12 motos em uma concessionária na avenida Osvaldo Reis, em Itajaí, na madrugada desta terça-feira, 13. Entre os autores do crime, havia adolescentes. Uma câmera de segurança registrou a invasão e o furto.

Segundo o 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) de Itajaí, o grupo quebrou o vidro central para invadir a concessionária. Os autores estavam encapuzados.

Primeiro encontrado

Nas buscas por suspeitos, policiais encontraram o primeiro envolvido no crime. Um jovem de 18 anos foi encontrado caído, ainda na avenida Osvaldo Reis. Ele fraturou ossos da perna e foi encaminhado ao hospital pelos bombeiros.

Segundo detido

Posteriormente, o 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) de Balneário Camboriú, em apoio à ocorrência, deteve mais um do furto. Os criminosos fugiram sentido Camboriú pela Avenida das Flores.

No interior de Camboriú, em local conhecido pelo abandono de veículos furtados, os policiais encontraram quatro envolvidos. Quando viram a PM, iniciaram fuga para uma área de mata. O primeiro foi detido antes de entrar no matagal.

Os outros três não foram localizados. O detido apontou que as motocicletas estavam escondidas no fundo do terreno, em um ponto encoberto por árvores. Sendo assim, foi possível recuperar três motos furtadas.

Mais dois adolescentes

Posteriormente, outra viatura da PM de Balneário Camboriú conseguiu localizar e apreender mais dois adolescentes que participaram do furto.

Total: seis encontrados

Mais duas motos foram encontradas nesta ocasião. Por fim, mais dois adolescentes foram apreendidos pela Guarda Municipal.

Não havia informações sobre o paradeiro dos outros oito jovens envolvidos no crime até o fechamento da matéria.

Assista ao vídeo