Guarda-vidas é agredido com barra de ferro em praia de Itajaí

Polícia Militar/Divulgação

Um guarda-vidas de 19 anos foi agredido na região da Praia do Molhe, em Itajaí, na tarde desta quarta-feira, 14. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

O jovem foi atacado pelas costas por um homem de 58 anos, que utilizou uma barra de ferro e atingiu a cabeça da vítima. Logo após o início das agressões, pessoas que estavam próximas contiveram o agressor e impediram novos golpes.

A vítima foi encontrada consciente, porém desorientada, além de apresentar lesões no pescoço e na cabeça. Ela recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros no local.

A equipe da Polícia Militar localizou o agressor nas proximidades, sendo contido por algumas pessoas. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado à Polícia Civil. Durante o depoimento, o suspeito permaneceu em silêncio e não quis informar o motivo das agressões.