Homem acusado de estuprar ex-esposa é preso em Guabiruba

Polícia Civil/Divulgação

Um homem de 30 anos foi preso preventivamente nesta segunda-feira, 26, em Guabiruba, pelo crime de estupro cometido contra a ex-esposa na tarde.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Guabiruba, em ação conjunta com a Policia Militar do município.

Segundo apurado na investigação, além do crime de estupro, o homem teria descumprido medida protetiva, mantido a mulher em cárcere privado e a ameaçado no dia 8 de janeiro deste ano, no bairro Lageado Baixo.

Diante dos fatos, a polícia representou pela prisão preventiva, recebendo parecer favorável do Ministério Público de Guabiruba. Após a expedição da ordem judicial, foram realizadas diligências que apontavam que o homem estava residindo no Lageado Baixo.

Após cruzamento de dados, informações e procedimentos policiais, ele foi localizado e preso. Depois da realização de procedimentos na sede da Polícia Civil, ele foi conduzido ao Presídio Regional de Brusque.