Ir para o conteúdo

Homem acusado de estuprar ex-esposa é preso em Guabiruba

Crime aconteceu em 8 de janeiro

Redação O Município
Homem preso preventivamente por estupro em Guabiruba
Polícia Civil/Divulgação

Um homem de 30 anos foi preso preventivamente nesta segunda-feira, 26, em Guabiruba, pelo crime de estupro cometido contra a ex-esposa na tarde.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Guabiruba, em ação conjunta com a Policia Militar do município.

Segundo apurado na investigação, além do crime de estupro, o homem teria descumprido medida protetiva, mantido a mulher em cárcere privado e a ameaçado no dia 8 de janeiro deste ano, no bairro Lageado Baixo.

Diante dos fatos, a polícia representou pela prisão preventiva, recebendo parecer favorável do Ministério Público de Guabiruba. Após a expedição da ordem judicial, foram realizadas diligências que apontavam que o homem estava residindo no Lageado Baixo.

Após cruzamento de dados, informações e procedimentos policiais, ele foi localizado e preso. Depois da realização de procedimentos na sede da Polícia Civil, ele foi conduzido ao Presídio Regional de Brusque.

WhatsApp

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal

Toque aqui e entre