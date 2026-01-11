Homem aponta arma para policiais, é baleado e morre em Tijucas

Foto: Polícia Militar/Divulgação

Um homem de 37 anos morreu ao ser baleado após apontar uma arma para policiais militares em Tijucas, neste sábado, 10. A PM afirma que a ação foi necessária para garantir a integridade dos policiais, já que o homem possivelmente estaria prestes a atirar neles.

Como a ocorrência começou

Inicialmente, a PM monitorava uma residência no Centro. No local, havia suspeita da prática de tráfico de drogas. Os policiais viram que um homem percebeu a presença da polícia na região e fugiu para dentro do terreno da casa. Ele foi detido.

A polícia alega que, após isso, os PMs perceberam uma movimentação suspeita dentro da casa. Quando entraram, um homem saiu do quarto portando uma arma, apontando aos policiais. Neste momento, ele foi baleado pela PM.

Homem não resiste e morre

O Samu foi acionado. No entanto, o homem não resistiu e faleceu. Ele era natural de Joinville.

Havia ainda outras duas pessoas na casa. Elas não souberam informar o motivo de estarem no local.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também atuaram na ocorrência.

A arma apontada aos policiais estava com a numeração violada. A pistola foi apreendida pela Polícia Civil.