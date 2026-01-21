Homem atira em vitrine de loja no Guarani, em Brusque, durante madrugada
Motivação não está esclarecida
Um homem deu um tiro na vitrine de uma loja na rua Ernesto Bianchini, bairro Guarani, em Brusque, durante a madrugada desta quarta-feira, 21. Foi somente um disparo.
A motivação ainda não está esclarecida. A Polícia Militar foi acionada e a Polícia Civil acompanha o caso.
Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o carro se aproxima do estabelecimento.
O homem que efetuou o disparo não foi identificado. Não há como saber ao certo quantas pessoas estão envolvidas.