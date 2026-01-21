Homem atira em vitrine de loja no Guarani, em Brusque, durante madrugada

Hérika Smaniotto/O Município

Um homem deu um tiro na vitrine de uma loja na rua Ernesto Bianchini, bairro Guarani, em Brusque, durante a madrugada desta quarta-feira, 21. Foi somente um disparo.

A motivação ainda não está esclarecida. A Polícia Militar foi acionada e a Polícia Civil acompanha o caso.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o carro se aproxima do estabelecimento.

O homem que efetuou o disparo não foi identificado. Não há como saber ao certo quantas pessoas estão envolvidas.