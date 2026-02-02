Homem cai de telhado enquanto realizava manutenção, em Guabiruba

Foto: Vitor Souza/Arquivo O Município

Um homem de 51 anos caiu do telhado de uma casa na rua Thomaz Demétrio, bairro Lageado Baixo, em Guabiruba, enquanto realizava manutenção. O acidente aconteceu neste domingo, 1°. Ele sofreu uma queda de 3 metros.

A vítima sofreu um ferimento na cabeça, mas estava consciente. O homem foi encaminhado ao Hospital Azambuja.

Durante o trajeto, a vítima teve baixa na pressão arterial e perda de consciência. Porém, com suporte dos socorristas, teve o quadro estabilizado.

A equipe do hospital foi orientada pelos bombeiros e o homem recebeu atendimento.