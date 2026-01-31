Homem cai do telhado de salão de igreja durante instalação de ar-condicionado em Brusque

Brusque Discover/Reprodução

Um homem caiu de uma altura de aproximadamente cinco metros na manhã deste sábado, 31, enquanto instalava um aparelho de ar-condicionado no telhado de um imóvel na rua Pedro Fantoni, no bairro Bateas, em Brusque.

O atendimento ocorreu por volta das 9h37. Segundo o sistema de chamados do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no telhado do salão da Comunidade São João Batista.

Não há informações sobre se o serviço estava sendo prestado para a comunidade.

Conforme informações do chamado de emergência, a vítima apresentava confusão e relatava dores após a queda. Equipes de resgate prestaram os primeiros atendimentos no local.

As circunstâncias que levaram à queda não foram detalhadas pelas equipes de atendimento.