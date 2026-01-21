Homem casado pagou R$ 20 para fazer sexo com moradora de rua em Brusque
Ele possui residência fixa na cidade e tem família
O homem que foi flagrado por equipes da Prefeitura de Brusque “dando uma namoradinha” com uma moradora em situação de rua pagou R$ 20 para fazer sexo com ela.
O caso aconteceu na noite desta terça-feira, 20, dentro de tubos de concreto na Área 41, bairro Jardim Maluche, em Brusque.
Ele é casado, tem família e possui residência fixa em Brusque. O prefeito André Vechi (PL) acompanhou a abordagem.
Abordagem social flagra “namoradinha”
Equipes da Prefeitura de Brusque realizaram abordagem social durante a noite desta terça. Enquanto estavam na Área 41, flagraram o homem e a mulher prestes a iniciar o ato sexual.
A frase “dando uma namoradinha” foi dita pelo homem aos servidores da prefeitura. As equipes não flagraram o ato sexual em si, mas sim o início dele, ocasião em que o homem relatou que pagou para fazer sexo com a mulher.
“Ele saiu de casa para se encontrar com a moradora de rua aqui nos tubos [de concreto na Área 41]. Inevitavelmente, a mulher dele vai saber onde ele estava e o que ele estava fazendo. Não vamos expor, mas é uma falta de vergonha na cara. Primeiro, trai a confiança da família e, segundo, está em área pública com uma pessoa que precisa de ajuda”, disse o prefeito.