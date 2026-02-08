Homem coloca fogo em carro após discussão com a esposa, em Brusque

Foto: Polícia Militar/Divulgação

Um homem de 54 anos colocou fogo no próprio carro e da esposa na noite deste sábado, 7, em Brusque. Ele estaria embriagado. O caso aconteceu no bairro Steffen.

Quando a PM chegou ao local, o casal discutia dentro de casa. A mulher de 53 anos relatou aos policiais que o homem chegou em casa embriagado e passou a ameaçá-la.

Ele disse a ela que, se saísse novamente com o carro do casal, colocaria fogo no veículo. A atitude realmente foi tomada, quando ele colocou fogo em um dos bancos dianteiros.

O relato do homem é semelhante. Ele disse que saiu durante a manhã e consumiu cerveja. Ao retornar, percebeu que a esposa não estava. Houve uma discussão, quando ele perdeu o controle e ateou fogo no carro.

A PM não divulgou em relatório da ocorrência se o homem foi encaminhado à delegacia, que é o procedimento padrão após atendimento de ocorrências policiais.